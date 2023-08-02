В Омске установили памятник основателю города Ивану Бухгольцу

Фото: скриншот видео «Вести. Омск»

Память основателям первой омской крепости и Ивану Бухгольцу теперь запечатлена на Иртышской набережной - напротив магазина «Океан». Ранним утром 2 августа на бетонное основание установили бронзовую статую, созданную в Екатеринбурге.

Величественный монумент Бухгольца на коне смонтирован лицом на Левобережье Омска. Проект стал подарком омского предприятия городу. ГК «Титан» оценил свою инициативу в 30 млн рублей.

Отметим, что торжественное открытие памятника, а также закладка капсулы времени произойдет 4 августа в 18.00.