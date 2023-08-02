Омичи отсудили с УК полмиллиона рублей за затопленную квартиру

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По 257 тысяч рублей выплатила управляющая компания «Сервис» двум жителям Нефтяников. Омичи подали в суд на организацию после того, как их квартиру затопило из-за некачественного ремонта.

- В квартире силами управляющей компанией выполнялись работы по замене стояков отопления, установке отсекающих кранов. Вскоре в месте выполнения работ произошла разгерметизация полипропиленовой муфты, из-за чего произошло затопление квартиры, - пояснили в службе судебных приставов.

Оказалось, что резьбовое соединение было недостаточно закручено, коррозировано, что привело к его ослаблению. А полипропилен и металл соединялись между собой муфтой.

От порыва трубы затопило всю квартиру. Пострадала мебель, ламинат, натяжной потолок, и обои.

По решению суда омичам был возмещен ущерб в полном объеме.

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