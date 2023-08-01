3 августа Виталий Хоценко проведет прямой эфир для омичей в своих соцсетях

Фото: соцсети главы региона.

3 августа в 19.00 в социальных сетях главы Омского региона Виталия Хоценко состоится прямой эфир, в ходе которого временно исполняющий обязанности губернатора ответит на вопросы жителей области. Прямой эфир будет вестись во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Оставить свой вопрос можно под постами с анонсом эфира на страницах главы региона в указанных социальных сетях. Вопросы также можно будет задавать непосредственно во время прямого эфира.

- В четверг я проведу прямой эфир в социальных сетях. Пишите свои вопросы в комментарии под постами в социальных сетях. Встречаемся здесь 3 августа в 19:00. Пообщаемся, обсудим проблемы, — написал Виталий Хоценко на своих страницах во «Вконтакте» и Одноклассниках.

В течение часа руководитель области пообщается с омичами. Как сообщили в Центре управления регионом, ежедневно в социальных сетях фиксируются обращения омичей по благоустройству общественных пространств, ремонту дорог, качеству воды, транспортной реформе, спортивной инфраструктуре, медицинской помощи и другим темам. Хоценко готов выслушать мнение омичей и обсудить насущные проблемы.

Оставить свой вопрос Виталию Хоценко во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках».