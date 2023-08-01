Омичей предупредили, какие улицы будут перекрыты с 3 по 6 августа из-за Дня города

Фото: Елена УРМАНОВА

Мэрия Омска опубликовала схемы прекращения движения транспорта. Многие улицы будут перекрыты на время праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

Все виды транспорта нельзя будет припарковать в местах проведения праздничных мероприятий. Водителям придется объезжать перекрытые дороги по улицам Фрунзе, Интернациональная, Гагарина, Ленина и проспекту К. Маркса.

Так, проезд для всех видов транспорта будет закрыт в период с 3 августа (с 20:00 ) по 6 августа (до 15:00) по: улице Ленина от пл. Победы до Интернациональной, включая Соборную площадь; улице Тарской от Ленина до Спартаковской; Банковский переулок от Певцова до Соборной площади; улице Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина.

С 8:00 4 августа до 15:00 6 августа нельзя будет проехать по улице Герцена по двум полосам правой стороны движения от Интернациональной до Ленина.

Практически весь день 4 августа (с 10:00 до 23:00) будет недоступен проезд по следующим улицам: Партизанская от Омской крепости до Ленина; Таубе полностью; Спартаковская от Партизанской до Голика; Петра Некрасова от Партизанской до Голика.

5 августа ( с 7:00 до 23:00) движение транспорта будет перекрыто по улицам: Бударина от Либкнехта до Щербанева; Т.К. Шербанева от Ленина до Бударина.

Почти на два дня (с 7:00 5 августа до 15:00 6 августа) перекроют улицы: Красный Путь от Интернациональной до Ивана Алексеева, включая Соборную площадь; Ленина от Ивана Алексеева до пересечения с Партизанской и Щербанева (включая Юбилейный мост), до Думской; Ивана Алексеева, Банковский переулок, улица Красина, улица Спартаковская — полностью; Герцена от Интернациональной до площади Победы; Партизанская от Таубе до Ленина; Тарская от Интернациональной до Спартаковской.

Вечером 5 августа ( с 20:00 до 23:00) будет недоступно движение транспорта по улицам: Иртышская Набережная от Циолковского до Рождественского (в т.ч. Бульвар Победы и ул. Ф. Крылова на участке от В. Иванова до Иртышской набережной); Андрианова от Пригородной до Братьев Сазоновых; Пригородная полностью; Набережная Тухачевского от Кемеровской до Метромоста; Кемеровская от Набережной Тухачевского до Волочаевской.