Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омской области в ближайшие три дня ожидаются дожди, гроза, град и туманы. О том, какая будет погода в Омске, а также в области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, сегодня, 1 августа, днем воздух прогреется до +26...+31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди, гроза. Ветер западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с. При грозе синоптики прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

В среду, 2 августа, в ночные часы ожидается от +13 до +18 градусов. В отдельных районах Омской области туман. Днем температура воздуха составит +27...+32, местами будет чуть холоднее — до +22 градусов. В течение суток на подавляющей части региона ожидаются сильные дожди, гроза, а также местами град. Ветер северо-западный до 12 м/с. Во время грозы прогнозируются порывы до 20 м/с.

В четверг, 3 августа, погода в Омске не изменится. Ночью будет +14...+19, туман. Днем столбик термометра покажет +26...+31, местами — +21 градус. В течение суток местами кратковременные дожди, гроза, град. Ветер северо-западный до 12 м/с, порывы до 20 м/с при грозе.

Отметим, сегодня в Омске, до 11:00 действовал режим «черного неба».