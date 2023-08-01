Глава СК Бастрыкин проконтролирует дело омской семьи, которую терроризирует преступная группировка

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Пресс-служба федерального Следственного комитета России заявила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жительницы районного поселка Тевриз Омской области.

- К Председателю СК России А.И. Бастрыкину обратилась жительница р.п. Тевриз Омской области с просьбой защитить ее семью от противоправных действий местной группировки, - уточнили в пресс-службе.

Омичка пожаловалась на то, что определенный круг лиц неоднократно поджигали ее дом и угрожали. Все обращения в правоохранительные органы и прокуратуру не привели к успеху.

- Глава СК России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Винникову О.Е. организовать процессуальную проверку по озвученным фактам и представить подробный доклад о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в СК РФ.

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