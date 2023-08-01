Беспилотник зафиксирован над Омским аэропортом

Фото: Александр КОЦ

30 июля над Омским аэропортом имени Д. Карбышева был замечен беспилотный летательный объект. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Дрон заметили работники воздушной гавани. Вся информация была оперативно передана в Управление ФСБ, ПВО и полицию. Отмечается, что сигнал «Режим» не объявлялся.

Напомним, что на территории Омской области запрещено управление беспилотниками, так как это является нарушением законодательства по использованию воздушного пространства.

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