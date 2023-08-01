Частные дома на улицах Северных пойдут под снос для строительства нового микрорайона в Омске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект постановления «О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы 16-я Северная, улицы Герцена, улицы Красный Пахарь, улицы 7-я Северная в Центральном административном округе города Омска» претерпел изменения. Теперь вместо 22 частных дома в центре Омска снесут 400.

Также новый документ предполагает ликвидацию 5 многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. 14-я Северная,151а, ул. 14-я Северная, 151б, 8-я Северная, 218, ул. 2-я Совхозная, 87б, ул. Совхозная, 101а, ул. 8-я Северная, 218.

Освоить территорию площадью больше 300 тысяч «квадратов» планируют в ближайшие 10 лет. Буквально в центре Омска должен появиться микрорайон с домами разной этажности, парковки, поликлиника, школа, магазины, стоянки, объекты культурно-досуговой деятельности, спортзалы и другие объекты инфраструктуры.

К слову, подобный проект осуществлялся ЗЖБИ-6, когда планировался микрорайон «Тарская крепость», расположенный в границах улиц 24-я Северная - Орджоникидзе - Осоавиахимовская - 28-я Северная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске поздравят долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж

Больше всего омичей-долгожителей проживает в Советском округе (подробнее)