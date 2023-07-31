Виталий Хоценко: Омская область поможет Стаханову подготовиться к зиме

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Глава Омской области Виталий Хоценко посетил Омский завод инновационных технологий. На заводе в этот момент проходила приемка готовой к отгрузке котельной в подшефный город Стаханов Луганской народной республики. Это автоматическая блочно-модульная котельная рассчитана на работу без персонала. Оборудование оснащено охранной и пожарной системами безопасности и предназначено для одной из общеобразовательных школ. Всего «ОмЗИТ» изготовил для Стаханова три такие газовые котельные, которые позволят обеспечить отоплением школу, больницу и социальное общежитие. В Стаханов котельные приедут к 15 августа. - Завод растет в своих производственных мощностях. Известно, что предприятие будет реализовывать проекты в других регионах. Компания приняла решение, которое мы ценим и уважаем – произвести блочно-модульные котельные и поставить их в наш подшефный город Стаханов. Инфраструктура и боевыми действиями, и временем очень сильно разрушена. Эти котельные мы поставляем в социальные учреждения – в школы, детские сады – для того, чтобы обеспечить теплом. Компания произвела на своей площадке оборудование. Подключение - за правительством нашего региона, - рассказал Виталий Хоценко. Омский завод инновационных технологий своей продукцией известен далеко за пределами родного региона. Это ведущее российское предприятие, разрабатывает и производит промышленное котельное и теплотехническое оборудование под собственной торговой маркой LAVART, а также нестандартное оборудование для нефтегазовой отрасли.