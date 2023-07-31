В Омске поздравят долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж

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Сегодня в Омске стартовала акция «Забота». Она приурочена к 307-летию города. От имени мэра Омска Сергея Шелеста администрация города поздравит омичей-долгожителей на дому. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

– В преддверии Дня города мы говорим слова благодарности нашим долгожителям – людям, чья судьба тесно сплетена с Омском. Желаем омичам почтенного возраста здоровья, благополучия и бодрости духа! – поздравила омичей начальник управления общественных отношений и социальных вопросов Алена Губина.

Как сообщили в управлении, сегодня в городе проживает 68 долгожителей. Рекордсменом является Советский административный округ. Там проживают 23 долгожителя. Второе место занимает Центральный округ – 18 долгожителей. В Кировском округе их 11. Еще меньше – в Октябрьском. Там проживают 9 долгожителей. Ленинский округ начитывает 7 омичей-долгожителей.