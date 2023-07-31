Драка в автобусе: Нетрезвый омич решил преподать урок этикета одному из пассажиров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, поздним вечером, в автобусе №355 случилась драка. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Омск». На видео, снятое очевидцами, видно, как начинался конфликт.

Как сообщает источник, нетрезвый мужчина в голубой футболке подошел к сидящему парню, дремавшему в наушниках, и ударил его в плечо. По его словам, последний не уступил место стоявшей рядом женщине. Парень встал, однако пьяный омич не успокоился. Он продолжил задирать молодого человека вопросами о его воспитании и отношении к матерям и бабушкам. Парень старательно игнорировал претензии. Но у перебравшего «джентельмена», видимо, уже чесались кулаки, и он ударил молодого омича по лицу. После этого между двумя мужчинами завязалась драка.

Свое поведение, видимо, сам дебошир счел безупречным. Известно, что сначала он попросил водителя довезти его бесплатно. Добавил ли он к своей просьбе слово «пожалуйста» и что ответил водитель, не сообщается. Буйного пассажира удалось высадить из автобуса. Парень вышел следом. Чем закончился конфликт не известно.