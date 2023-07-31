Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 июля 2023 11:30

Вдвое больше зелени: Мэр Омска Шелест показал, как идет подготовка к выставке «Флора»

Мэр шелест показал, как озеленители готовят «Флору-2023» на День города в Омске
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест показал, как идет подготовительный процесс крупнейшей выставки городской флористики в регионе - традиционной «Флоры».

- 4 дня остается у озеленителей и дизайнеров, чтобы омская «Флора» предстала перед омичами и гостями города во всей красе. Сегодня в Воскресенский и Выставочный скверы завезли каркасы и цветы для масштабных вертикальных композиций. При их формировании будет использовано примерно в два раза больше «живых» элементов, чем в прошлые годы. Усложнились и сами инсталляции. Думаю, посетители выставки по достоинству оценят труд флористов, когда увидят «Машину времени», огромные цветочные «Часы» и другие изюминки выставки, - сообщил омский градоначальник.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

При этом цветы и природные материалы, которые использует подрядчик в своей работе, выращены исключительно в теплицах и питомниках России, в том числе и омских.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

КАРТИНА ДНЯ