Правительство Омской области и «Россети Сибирь» запустили опрос про развитие зарядок для электромобилей

Фото: предоставлено ПАО «Россети Сибирь».

Мнение омичей учтут при актуализации региональной программы развития электрозарядной инфраструктуры. Об этом ранее договорились глава Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

На сегодня в Омской области официально зарегистрированы свыше одной тысячи электромобилей. Это значительно больше, чем в Красноярске (550), Новосибирске (650), Кемерово (326). Причиной такого бурного роста стала региональная мера поддержки в виде отмены транспортного налога для владельцев электрокаров, а также активность самих омичей.

— В этой работе очень важно учитывать мнение омичей. Чтобы электрозарядки были востребованы, они должны располагаться там, где это удобно жителям. Для этого мы запустили опрос. Сегодня в целом важно активно развивать электрозарядную инфраструктуру. Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу уменьшить вредные выбросы в атмосферу Омска. Создание широкой сети станций для зарядки электромобилей поможет нам улучшить экологию в городе, — отметил Виталий Хоценко.

— В каждом регионе есть свои стоп-факторы, которые сдерживают рост использования электрокаров. Однако, всегда в их числе – сомнение в приобретении из-за сложности найти зарядку. Например, в Красноярске на основании опроса жителей мы с «Сибирской генерирующей компанией» пошли по пути установки медленных электрозарядок во дворах многоквартирных домов. В Кузбассе мы больше ориентируемся на размещение зарядок у деловых и торговых центров. Какой приоритет брать во внимание для развития электрозарядной инфраструктуры в Омске – надо не придумывать, а спрашивать у самих жителей. В этом мнении мы сошлись с главой региона Виталием Павловичем и готовы поддержать комплексные решения региона на этот счёт, — подчеркнул Павел Акилин.

Согласно данным из открытых источников, в Омске установлены 39 зарядок, из них 5 – «Россети Сибирь». «Медленные» ЭЗС (зарядка занимает 4 часа) расположены на территориях АЗС по адресам: проспект Сибирский, 15; бульвар Архитекторов, 1; улица Волгоградская, 96 и во дворе жилого дома № 32 по улице Перелета. И одна «быстрая» ЭЗС (зарядка занимает 40 минут) действует на территории АЗС, находящейся по адресу улица Герцена, 60.

Стоит отметить, онлайн-анкета актуальна для всех жителей региона, поскольку позволит выявить и стоп-факторы у тех владельцев автомобиля, которые еще только думают о приобретении электромобиля. Заполнить анкету могут пешеходы, которые планируют сесть за руль и в данный момент стоят перед выбором своего первого транспортного средства. Пройти опрос можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/64c357c273cee718eb4764ee/