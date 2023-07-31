«Омская рулетка докрутилась»: на Левобережье после жалобы местного жителя прокурору Омской области накрыли нелегально действующие казино

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.
В Омске на Левобережье закрыли несколько нелегальных казино. На заведения, где проходят азартные игры, местный житель пожаловался прокурору Омской области Алексею Афанасьеву в ходе личного приема. Эта информация была незамедлительно передана правоохранителям.
— В результате по указанным заявителем адресам сотрудниками правоохранительных органов изъято свыше 140 единиц игрового оборудования, денежные средства и электронные носители информации, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.
В отношении организаторов были заведены два уголовных дела за незаконную организацию и проведение азартных игр. Ход расследования дел находится на контроле прокуратуры Омской области.
Кроме того, несколько подпольных игровых залов были обнаружены и на территории Центрального округа.
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