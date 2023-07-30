«Золотая однушка»: в Омске стоимость аренды «однушек» за год взлетела на 15%

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Аналитики федерального портала «Этажи» провели исследование и выяснили, в каких городах за минувший год больше всего выросла стоимость аренды однокомнатных квартир. Об этом сообщают «Известия».

Согласно результатам проведенного исследования, сильнее всего выросла стоимость аренды «однушек» в Челябинске — на 19,7%. На втором месте оказался Нижний Новгород (17,7%). Омск занял третье в рейтинге. Снять однокомнатную аренды стало дороже в среднем на 15,5%.

В столицах стоимость аренды, наоборот, снизилась. Так, в Москве аренда «однушки» обойдется на 7,5% дешевле. В Санкт-Петербурге за минувший год арендовать квартиру такой площади стало еще дешевле — на 15%.

— В этом году спрос на аренду жилья начал расти с середины лета, а не к концу отпускного сезона, как это было раньше, в итоге средние ставки аренды стали резко расти, — рассказала Павлинова. — И если в части городов они еще только приближаются к значениям прошлого года, то в других городах они выросли на 15–20%, — рассказала директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Напомним, ранее эксперты портала restate.ru составили аналогичный рейтинг. В нем Омск также занял третье место. По мнению специалистов, за 7 месяцев 2023 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в городе выросла в среднем на 5% или почти на 1 тысячу рублей. Снять «однушку» обойдется 18,3 тысячи рублей в месяц.

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