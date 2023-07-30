«Омский похититель ароматов»: в Омске полицейские задержали 30-летнего мужчину, воровавшего дорогой парфюм

Ранее задержанный парфюмер уже был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков

В Омске 30-летний рецидивист обчистил за две недели два парфюмерных магазинов. Вторая кража закончилась встречей с сотрудниками полиции.

Накануне вечером в омский отдел полиции № 7 поступило сообщение от продавцов парфюмерного магазина на проспекте Мира в Советском округе, обративших внимание на явно нетрезвого покупателя, похитившего флакон духов за 4 тысячи и попытавшегося скрыться. Злоумышленника они окликнули уже на улице. Тот отреагировал и сам остановился. Через некоторое время на место прибыли сотрудники уголовного розыска, которые задержали похитителя ароматов и изъяли похищенное.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что омич причастен к аналогичному преступлению. За две недели до этого он украл два флакона духов из парфюмерного магазина по улице Волкова. Тогда рецидивиста никто не заметил, и ему удалось скрыться. Похищенные духи мужчина продал за 2,5 тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Полицейским свои противоправные действия 30-летний омич объяснил воздействием спиртного.

В отношении омского похитителя ароматов были заведены два уголовных дела по статьям 161 УК РФ («Грабеж») и 158 УК РФ («Кража»). Ранее мужчина был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

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