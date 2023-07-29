Счастливое детство – залог обеспеченной жизни: Специалисты выяснили, как детские годы омичей отразились на их будущей зарплате

Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты портала SuperJob провели опрос среди омичей и проанализировали, как детство повлияло на условия жизни во взрослом возрасте. Оказалось, что люди, чье детство, по их мнению, было счастливым, во взрослой жизни зарабатывают больше тех, кто считает свои детские годы несчастливыми. Так, жители Омской области, получающие зарплату больше 80 тысяч рублей в месяц, чаще отзывались о своем детстве как о самом счастливом времени их жизни.

При этом, почти половина (47%) омичей считают свое детство счастливым. Скорее счастливым, чем нет, считают детские годы 39% опрошенных. Лишь 9% жителей региона сообщили, что их детство было несчастным. А 5% опрошенных поделились, что в детстве были абсолютно несчастны.

Любопытно, что мужчины (87%) чаще считали свое детство счастливым, чем женщины (80%) соответственно. Что касается возраста, то «дети 90-х» (35-44 лет) называли свое детство счастливым реже тех, кто старше или моложе. При этом больше половины омичей (52%) старше 45 лет посчитали свое детство абсолютно безоблачным.