Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил полностью обновить тарский стадион «Олимп»

Фото: скриншот видео. Источник: t.me/HocenkoVP

29 июля во время рабочего визита в Тарский район Виталий Хоценко посетил спортивные сооружения, где проходят основные спортивные мероприятия района. Таких объектов в Таре два – стадион «Олимп» и одноименный ледовый дворец.

Сначала глава региона побывал на стадионе. Осмотрев спортивный объект, Виталий Хоценко поручил полностью обновить стадион к празднику «Королева спорта», который состоится в Таре в июле 2024 года.

– Обновим футбольное поле и игровой зал, а также трибуны, установим на них пластиковые сидения, поменяем покрытие на беговой дорожке, отремонтируем легкоатлетический манеж. Уверен, местным жителям, спортсменам и гостям города обновленный стадион понравится, – поделился планами по улучшению спортивного объекта Виталий Хоценко.

Затем врио губернатора побывал на ледовой арене. Там Виталий Хоценко оставил запись в книге почетных гостей и пожелал новых достижений спортсменам.

– Тарским спортсменам! Успехов, крепкого сибирского здоровья, новых больших побед. Городу и району - спортивной славы!!! – написал глава региона.

Отметим, что ледовая арена «Олимп» открыла свои двери в 2006 году и стала первым подобным сооружением с искусственным льдом в Омской области. Спортивный объект включает в себя ледовое поле с хоккейной коробкой 60х30 м и трибунами на 400 посадочных мест, две раздевалки с душевыми и тренажерный зал. Появление современной ледовой арены дало серьезный толчок развитию хоккея, шорт-трека и фигурного катания в районе. Каждый год здесь проходят областные зональные соревнования по хоккею с шайбой и шорт-треку.

Напомним, что сегодня в Таре проходят торжества, посвященные 429-летию города. Еще одним ярким мероприятием является молодежный фестиваль «Тарская крепость. На стыке веков».