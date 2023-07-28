Начальник омского ОЭБ и ПК Алексей Кудояр уволился из полиции после серии скандальных публикаций

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После серии скандальных публикаций уволился из полиции начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алексей Кудояр. Об этом сообщает Город55.

Подполковник полиции ушел из органов по собственному желанию. Также известно, что руководитель мог бы давно уйти на пенсию, но решил остаться в структуре УМВД.

Что касается скандальных публикаций, ранее стало известно о наличии у полицейского неучтенного недвижимого имущества, которое было куплено на неподтвержденные доходы. Позже появилась информация о том, что он стал фигурантом дела убийства соседской собаки. Над ним недавно нависла угроза тюремного заключения по статье о жестоком обращении с животными. Пока во всех вопросах разбирается прокуратура.

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