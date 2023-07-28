Пожилой омич отдал телефонным мошенникам единственное жилье и почти 4 миллиона рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

67-летний житель Омска лишился единственного жилья и крупной суммы денег после телефонного разговора с мошенниками. Сумма причиненного ущерба составила более 3 800 000 рублей.

Звонивший представился сотрудником правоохранительного ведомства. В подтверждение своих слов мошенник назвал личные данные пенсионера. Услышав конфиденциальную информацию, пенсионер поверил собеседнику.

Дальше события развивались по известному сценарию. Мошенник рассказал, что кто-то якобы пытается оформить кредит на имя пенсионера. Собеседник попросил не класть трубку и соединил со «старшим специалистом департамента Центробанка по борьбе с мошенничествами». Тот в свою очередь сообщил, что мужчине необходимо срочно скачать мобильное приложение, чтобы проверить свой телефон на наличие вирусов. Омич последовал совету, но вскоре после установки программы с его банковского счета автоматически списалось 145 тысяч рублей. Мошенники объяснили, что деньги просто перевели на «безопасный счет».

На этом аферисты не остановились. На следующий день они сообщили, что на имя пенсионера неизвестные успели оформить кредиты, которые якобы нужно срочно погасить. Для этого мужчину отправили в банк. Пенсионер оформил кредит на сумму 850 тысяч рублей и кредитную карту на сумму 60 тысяч рублей. Все эти деньги он также перевел на «безопасный счет» по наставлениям мошенников.

Почуяв легкую наживу, спустя какое-то время мошенники позвонили опять. На этот раз собеседник представился судебным приставом. Звонивший сообщил, что квартира пенсионера продана. Чтобы обнулить сделку пенсионеру необходимо срочно продать ее самому. Обеспокоенный мужчина позвонил по продиктованному номеру риэлтору и продал единственное жилье за 2 800 000 рублей. Полученную от сделки сумму мужчина также перевел на «безопасный счет».

Сомнения на счет законности происходящего закрались лишь через два дня, когда обещанный кадастровый документ на квартиру мужчине так и не прислали. Номера «следователей» и «судебных приставов» были недоступны.

Только тогда мужчина решил обратиться в полицию. Следователем ОП № 5 УМВД России по городу Омску заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Омская полиция просит омичей быть бдительными при общении с неизвестными по телефону или через интернет. Важно помнить, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят клиентам по вопросам сохранности их сбережений.

Если по телефону, в соцсетях или по почте вам говорят, что необходимо срочно перечислить деньги для сохранности имущества или в качестве налога на выигрыш в лотерее, в которой вы не участвовали, продать квартиру, чтобы помочь следствию или совершить другие банковские и юридические операции – это мошенники. Единственно верное решение в такой ситуации – положить трубку. Если сомнения все же возникли, посетите ближайший офис банка или позвоните на горячую линию, номер которой обычно указан на банковской карте.