Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омской области на эти выходных ожидаются ливни, гроза, а местами и вовсе пройдет град. О том, какой будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в субботу, 29 июля, в ночные часы температура воздуха составит от +14...+19 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30, местами до +20 градусов. В течение суток на территории Омской области ожидаются сильный дождь, гроза. В южных районах утром без осадков. Ветер сменит направление с южного на северное. Его скорость составит 6-13 м/с. Местами по области синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 м/с.

Отметим, до 11 утра субботы в Омске будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.

В воскресенье, 30 июля, погода в Омске, как и в области, существенно не изменится. В ночные часы столбик термометра опустится до +12...+17 градусов. Днем будет +22...+27 градусов. Дожди и гроза затронут лишь отдельные районы региона. Ветер северный, северо-западный со скоростью от 4 до 13 м/с.

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