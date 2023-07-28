Виталий Хоценко посетил семью участника СВО Дмитрия Губина из Омской области

28 июля в ходе рабочего визита в Большеуковский муниципальный район глава Омского региона Виталий Хоценко навестил семью участника СВО Дмитрия Губина. Военнослужащий – уроженец этого района, с семьей проживает в селе Аев. В октябре 2022 года он был призван в ряды вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации и сейчас принимает участие в специальной военной операции. Дома защитника Родины ждут супруга и двухлетний сын.

- Сегодня в Большеуковском районе традиционно заехал к семье нашего мобилизованного бойца Дмитрия Губина. Сейчас он защищает Родину в районе спецоперации. Своего защитника Отечества ждут дома супруга Марина и сын Егор, а также родители. Семья все меры поддержки получает, в том числе освобождение от платы за детский сад. Всегда и за любой помощью близкие Дмитрия могут обращаться лично, – отметил Хоценко.

Семье Губиных готовы оказать адресную помощь в региональном филиале госфонда «Защитники Отечества». Его, напомним, открыли 31 мая по поручению Владимира Путина. Филиал государственного фонда расположен в Омске на улице Петра Некрасова, 3.