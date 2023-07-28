Жительница Омска под видом риелтора похитила 24 млн рублей средств маткапитала

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело в отношении 36-летней женщины, обвиняемой в хищении средств материнского капитала на сумму свыше 24 миллионов рублей.

По версии следствия, с мая 2017 года по август 2021 года фигурантка дела под видом риелтора подыскивала граждан, получивших сертификаты на материнский капитал. После чего злоумышленница приводила их в СКПК «Общество взаимного кредитования» для оформления займов на приобретение недвижимости.

— В дальнейшем введенные в заблуждение граждане предоставляли в территориальные отделения Пенсионного фонда РФ сертификаты на материнский капитал, за счет средств которых производилось погашение займов, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Все денежные средства, перечисленные кредитным кооперативом, омичка обналичивала и присваивала себе.

Таким образом, фигурантка дела совершила 55 хищений средств маткапитала. Размер ущерба, причиненного ее действиями, составил более 24 миллионов рублей.

В ходе следствия свою вину обвиняемая не признала.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат») в отношении омички в ближайшее время рассмотрит Кировский районный суд.

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