Владелец пилорамы тайно вырубил 400 кубометров древесины в Омской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники управления экономической безопасности УМВД по Омской области сообщили о новых фактах незаконной рубки леса. Больше 400 кубометров леса в Знаменском районе региона тайно вырубил один из владельцев пилорамы. Пропажу леса в особо крупном размере обнаружили на территории Новоягодинского участкового лесничества.

- Установлено, что 35-летний владелец пилорамы заключал договоры купли-продажи лесных насаждений по доверенностям, полученным от жителей поселка Новоомский, имеющих право заготавливать древесину в Знаменском районе для отопления, строительства и иных собственных нужд. Заготовленный лес предприниматель использовал в своих интересах, а именно осуществлял торговлю лесо- и пиломатериалами, – сообщили в пресс-службе омской полиции.

За неназванный период было вырублено 350 кубометров сосны, 21 кубометр осины и 39 кубометров березы. Общая сумма ущерба, причиненного Лесному фонду области, составила свыше 2,5 миллионов рублей. В полиции заведено три уголовных дела. Примечательно, что этот же предприниматель является фигурантом еще 5 аналогичных уголовных дел. В мае и июне на ИП Антона Васильева заведены уголовные дела за рубку с ущербом на 3,5 млн рублей. Тогда было срублено 346 кубометров сосны, 81 кубометр осины и 72 кубометра березы.