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Общество27 июля 2023 11:40

В Омск приехала первая партия бюстов прославленных спортсменов

Мэр Омска Шелест анонсировал установку бюстов на Алеее чемпионов
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест анонсировал, что вскоре начнется установка бюстов на Аллее олимпийских чемпионов. Часть бронзовых скульптур доставили в город.

- Приехала первая партия бюстов прославленных спортсменов. Скоро начнется установка. Скульптор Сергей Геннадьевич Полегаев — прекрасный мастер. Он сумел очень точно передать характеры живых людей в суровой бронзе, – рассказал градоначальник.

Каждый бюст будет располагаться на отдельном постаменте с информацией о спортсмене-олимпийце из нашего региона. Проект поддержал меценат Сергей Козубенко.

Также на Олимпийской аллее высадят крупномерные березы и яблони. Деревья везут из питомника компании «Братья Грин».

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