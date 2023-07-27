Авиарейс компании «Победа» из Омска в Москву задержали из-за пореза на шасси

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В телеграм-канале AVIAINCIDENT опубликовали сообщение о порезанном колесе шасси самолета Вoeing-737–800. Из-за найденной неисправности авиакомпания «Победа» задержала рейс по маршруту Омск-Москва, который должны были выполнить ранним утром 25 июля.

- При проведении послеполетного осмотра воздушного судна специалисты обнаружили порез авиашины внутреннего колеса основной стойки шасси. И хоть колесо не потеряло герметичность, было принято решение об его замене. После замены колеса самолет был допущен к полету, - рассказали в источнике.

Boeing 737–800 — среднемагистральный пассажирский самолет, один из самых популярных американских лайнеров в парках российских авиакомпаний. Выпускается корпорацией Boeing с конца 1990-х годов.

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