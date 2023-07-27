Инфляция в Омской области выросла до 1,95%

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До 1,95% выросла инфляция в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба омского отделения Банка России.

Годовая инфляция в Омской области в июне выросла и составила 1,95% после 1,25% в предыдущем месяце. При этом она осталась ниже, чем по Сибирскому федеральному округу (2,86%) и по России в целом (3,25%), - уточнил регулятор.

Так, рост на продовольственные товары в июне замедлился до 0,86% с 2,28% в мае. Это привело к подорожанию в годовом выражении свинины и мяса птицы.

Непродовольственные товары в годовом выражении до 0,44% с 1,41% в мае. Из-за ослабления рубля и увеличения транспортных расходов подорожали в годовом выражении импортные подержанные автомобили.

- Спрос на моторное топливо на оптовом рынке превысил предложение из-за плановых ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах и ожиданий корректировки топливного демпфера. В результате ускорился годовой рост цен на бензин в рознице, - уточнили в региональном отделении.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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