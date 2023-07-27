Где отдохнуть в Омской области? Серия 1

Фото: Кадр из видеоролика проекта «Узнай свой край»

В рамках проекта двое молодых людей Игорь и Наталья путешествуют по районам Омской области, общаются с местными жителями, рассказывают об удивительных местах, которые есть в нашем регионе, и делятся своими впечатлениями.

Первый маршрут, по которому отправились участники проекта, пролегает через Большеречье, Тару, Муромцевский и Горьковский районы.

В поездке ведущие:

— побывали в Большереченском зоопарке и узнали, как в обычном селе появились тигры и львы;

— погрузились в сельский быт и традиции в музее-заповеднике «Старина Сибирская»;

— посетили урочище Екатерининское, где можно увидеть дикую орхидею и мигрирующих из Африки бабочек;

— окунулись в атмосферу купеческого городка Тара;

— занырнули в самое большое озеро из знаменитых пяти озёр — Ленёво;

— добрались до пупа Земли в деревне Окунево;

— побывали у святого источника в Серебряном;

— насладились невероятными видами на берегу Драверта.

Всё самое интересное смотрите в видео.

* Проект «Узнай свой край» реализован при поддержке Омского фонда регионального развития, сотрудничества и поддержки общественного самоуправления.