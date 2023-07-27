Омский вице-мэр Махиня подал документы для регистрации кандидатом в мэры Томска

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Вице-мэр Омска, директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня подал документы для регистрации в кандидаты в мэры Томска. Выбирать главу сибирских Афин, как это было и в Омске, будут депутаты. Ранее о возможном выдвижении Махини в мэры Томска сообщали околополитические телеграм-каналы.

В среду, 26 июля, Махиня встретился с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. О встрече с пока еще омским чиновником глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

В посте Мазур отметил, что Томску нужен настоящий мэр, то есть без пресловутой приставки «исполняющий обязанности», тот, кто займется решением проблем города в режиме 24/7. По его словам, таким человеком является Дмитрий Махиня.

— Почти три года Томск живёт без мэра. Это большой вызов для 600-тысячного города, многочисленные проблемы которого не решит не один временный руководитель со статусом «и.о.». Вы говорите мне об этом постоянно – и в Телеграм-канале, и в соцсетях, и на встречах. Проблемы нужно решать в режиме 24/7, наводить порядок в городском хозяйстве, помогать бизнесу, слышать мнения людей. Я нашёл человека, который к этому готов. Знакомьтесь: Дмитрий Махиня. Дмитрию Александровичу 40, он заместитель мэра Омска. Настоящий профессионал, не связанный в Томске никакими интригами и обязательствами, — написал Мазур.

Один из ярких омских околополитических каналов подметил, что судьба трех последних мэров Томска оказалась достаточно печальной: все они оказались за решеткой.

Местные жители в комментариях под постом Мазура разошлись в оценках Махини. К слову, у главы Томской области они открыты. Кто-то отметил, что Омск по-настоящему преобразился в последнее время, и Томск при омском варяге постигнет та же участь. Кто-то высказал совершенно противоположное мнение. Некоторые комментаторы задались вопросом, а что хорошего сделал Махиня в Омске.

Напомним, директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня был назначен вице-мэром Омска в феврале 2023 года. Недавно у Махини появился четвертый заместитель. Впрочем, до количества замов других персон ему далеко.

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