Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал о важных итогах встречи с Михаилом Мишустиным

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 26 июля, Виталий Хоценко рассказал об итогах работы омской делегации на Всероссийском форуме «Малые города: будущее большой страны», который накануне прошел во Владивостоке, а также об итогах встречи с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Напомним, по итогам конкурса Омская область получит из федерального бюджета средства на реализацию проектов благоустройства общественных пространств в Калачинске и Тюкалинске, а также на восстановлении исторической части подшефного города Стаханова.

— Впервые выиграли сразу три наших проекта — проекты Калачинска и Тюкалинска, а также еще один — подшефного Стаханова. При этом Калачинск побеждает в конкурсе уже во второй раз. Первый проект города, одержавший победу, — парк «Калач на Оми». За последние шесть лет все пять городов Омской области, помимо Омска, становились победителями конкурса малых городов. Кроме того, по поручению Президента РФ мы курируем город Стаханов в Луганской народной республике. В этом году вместе подготовили заявку на реконструкцию парка «Горняк». Порядка 100 миллионов рублей мы привлечем на развитие этого места отдыха стахановцев. Мы рассчитываем, что в следующем году еще больше городов примут участие в конкурсе. Для этого каждому главе муниципального района ставим задачу подготовить для этого как минимум по два проекта, — рассказал Виталий Хоценко.

Хоценко отметил, что стенд Омской области, рассказывающий о достижениях в сфере благоустройства городов и сел региона, посетил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и делегация Минстроя РФ.

Глава региона также поделился итогам встречи с Председателем Правительства РФ. При этом он подчеркнул, что часть решений, принятых в ходе общения с главой федерального правительства, пока сохранит в тайне. О них, по его словам, станет известно после того, как будут подписаны соотвествующие распоряжения на федеральном уровне.

— Мы рассказали Председателю Правительства РФ Мишустину Михаилу Владимировичу о нашем развитии, о наших проектах, о тех проблемах, с которыми обращаются в региональное правительство. Председатель Правитальства РФ во всем нас поддержал. Будут дополнительно выделены 1,2 миллиарда рублей на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег», которую должны сдать в эксплуатацию в 2024 году. Еще 217 миллионов рублей на оборудование для школы. Наша задача — сделать ее ничем не хуже, чем школу на Космическом проспекте, которая должна быть сдана до конца этого года. Кроме того, по поручению Мишустина Михаила Владимировича Омская область получит 300 миллионов рублей из федерального бюджета на завершение строительства 6-километрового участка четырехполосной дороги на выезде из Омска в Новосибирск. Работы на этом объекте будут завершены в сентябре этого года. Сэкономленные 300 миллионов рублей, выделенные из регионального бюджета, будут направлены Омску, — сказал Хоценко.

По словам Виталия Хоценко, ровно половина из сэкономленных 300 миллионов рублей — 150 миллионов рублей — в 2023 и 2024 годах будет израсходована на обустройство современных пешеходных переходов по технологии Росатома у школ. Все переходы будут оборудованы подсветкой, пластиковой разметкой, «лежачими полицейскими» и другими элементами. Вторая половина будет потрачена на ремонт дорожной сети города. Какие именно улицы будут отремонтированы, пока не сообщается. Расчетами и последующей разработкой проектно-сметной документации займутся специалисты профильных ведомств.