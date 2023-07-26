Директор омского депимущества Дмитрий Махиня может стать мэром Томска

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Любопытная информация появилась в соцсетях 26 июля. Директор департамента имущественных отношений Омска Дмитрий Махиня собирается подавать документы на непрямые выборы мэра Томска.

Информацию сообщили наши коллеги из «КП-Томск». Правда, подтверждения еще в «местной политической тусовке» нет. Зато в Омске есть несколько мнений.

По инсайдерской информации «ОмскИнформа», чиновник действительно готовится подавать документы в кандидаты на выборы мэра Томска. Сейчас Махиня как раз находится в отпуске. Но вот в городской администрации заявляют, что отдых у директора департамента краткосрочный. После него он вновь приступит к исполнению должностных обязанностей.

Напомним, выборы мэра Томска пройдут уде в сентябре. Там впервые голосовать за градоначальника будет не народ, а местные депутаты.

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