«Будет затруднять судоходство»: уровень воды в Иртыше в Омской области упадет до критических отметок

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27 июля уровень воды в реке Иртыш в районе поселка Черлак упадет ниже 210 см. Об этом «КП-Омск» писала ранее.

Как уточнили гидрологи «Вестям.Омск», еще 18 июля уровень воды опустился ниже критической отметки и сейчас составляет 206 см от нуля гидропоста.

- Мы ждем 27 юля, что уровень достигнет отметки опасного явления в районе Черлака. Эта отметка будет затруднять судоходство, - пояснила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Между тем, рекорд еще не побит. 155 см отмечали в 1982 году. Потом 201 см - в 1999 году.

Из-за опасного гидрологического явления судам приходится нелегко, из-за большой загруженности судно может сесть на мель. Такая ситуация в регионе может наблюдаться как минимум 10 дней.

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