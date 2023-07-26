Под Омском ночной гонщик на Kia Rio влетел в иномарку, а затем врезался в тепловоз на переезде

Фото: УМВД России по Омской области

Сегодня в 01:10 часов в дежурную часть О МВД поступило сообщение о ДТП в районе железнодорожного переезда. Авария произошла на 791-м километре на трассе Челябинск – Новосибирск. По предварительным данным ГИБДД, 42-летний водитель машины Kia Rio не справился с управлением и влетел в стоящий перед железнодорожным переездом автомобиль Hyundai, после чего, игнорируя красный свет светофора, врезался в движущийся вагон грузового тепловоза.

– За допущенные правонарушения в отношении мужчины возбуждены административные делопроизводства за: управление транспортным средством водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ), нарушение правил движения через железнодорожные пути (ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ), нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 12.24 КоАП РФ), – сообщают в пресс-службе омской полиции.

Водителю автомобиля Kia Rio понадобилась медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.