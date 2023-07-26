Четыре тысячи мальков стерляди выпустили омские рыбопромышленники в Иртыш

Фото: скриншот видео Минприроды Омской области
25 июля на территории одного из местных затонов в Иртыш выпустили 4 190 экземпляров молоди стерляди. Об этом сообщает региональное минприроды.
Средний вес потомства составил 3,9 кг. Мелкие рыбки были искусственно выращены на заводе товарного рыбоводства и аквакультуры «Бородино». Мероприятия по искусственному увеличению популяции производили промышленники, за которыми закреплены рыболовные участки.
- При данных размерах мальки адаптируются к питанию естественными кормами и менее доступны для хищников, - уточнили в профильном министерстве.
Кстати, на этом же заводе, где была выращена маленькая стерлядь, занимаются разведением муксуна.
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