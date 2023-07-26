26% омичей считают зарплаты депутатов очень высокими

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Очень высокими зарплаты депутатов считают 26% омичей. Такую аналитику приводит сервис SuperJob.

Больше четверти опрошенных недоумевают, почему народные избранники получают слишком много. При этом, важно подчеркнуть, что не все депутаты трудоустроены в парламентах разного уровня, поэтому зарплату получают лишь часть парламентариев.

Слишком много начисляют, по мнению омичей, еще госслужащим. Так считают 14% опрошенных. На третьем месте - менеджеры в различных отраслях. Так думают 11% респондентов.

По мнению 9% омичей, слишком много зарабатывают руководители, 7 % думают, что сотрудники IT-сферы, а 6 % считают очень большими доходы футболистов.

– О гонорарах артистов с недоумением говорят 5 %, о сверхдоходах блогеров – 3 %. Еще 12 % назвали другие слишком переоцененные, по их мнению, профессии. Упоминались банковские работники, журналисты, сотрудники бьюти-сферы, курьеры, риелторы и стоматологи, – сообщает итоги анализа пресс-служба сервиса.

К слову, про недовольство зарплат чиновников и депутатов чаще всего высказывались мужчины, а недовольны завышенными гонорарами футболистов и блогеров - женщины.

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