26 июля на ярмарке «Агро-Омск» омичей угостят тушенкой и 100-килограммовым эскимо

Фото: https://vk.com/agro_omsk

26 июля в парке на Королева откроется выставка-ярмарка «АгроОмск». Вход свободный. Для гостей организаторы подготовили угощение с размахом.

Так, «Сибирские колбасы» доставят на дегустацию 100-килограммовую банку тушенки. На сладкое компания «Тюкалинский хлеб» подготовит две огромные конфеты «Птичье молоко». И, конечно же, не обойдется без любимого многими летнего лакомства – мороженого. Компания «Айс-Групп» приготовит 100-килограммовый торт-мороженое, а «СибХолод» угостит 100-килограммовым эскимо.

Угощение будет ждать гостей в павильоне №6. Дегустация продлится с 11:00 до 12:00.

А еще на выставке можно будет приобрести продукцию и товары от местных сельхозпроизводителей, побывать на животноводческой площадке, посетить мастер-классы и семинары для аграриев. Будет работать выставка сельскохозяйственной техники и оборудования. А также омичей ждет культурно-развлекательная программа и фуд-корты.