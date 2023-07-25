Суд в Омске приговорил каратиста Живодера, избившего младенца-инвалида, к 14 годам колонии

Фото: скриншот видео, предоставленного СУ СКР по Омской области.

В Омске сегодня вынесли приговор Павлу Живодеру, избившему 9-месячного ребенка-инвалида и надругавшемуся над 4-летней сестрой мальчика.

По версии следствия, с 30 января по 2 февраля 2022 года 33-летний неоднократно наносил удары по телу и голове 9-месячному сыну-инвалиду своей сожительницы, пока ее не было дома. Кроме того, фигурант дела также совершил действия сексуального характера в отношении 4-летней сестры мальчика.

До момента как все происходящее стало известно правоохранительным органам, семья Павла Живодера, состоящая из него и сожительницы и троих детей, уже попадала в поле зрения органов опеки. Так, сожительницу Живодера, мать детей собирались лишить родительских прав. Сейчас дети изъяты из семьи.

Свою вину Живодер признал лишь частично.

Суд признал Живодера виновным по п. «б» ч.2 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера» и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.

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