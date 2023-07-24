«Будто из спальни на кухню тапки перенес»: экс-мэр Омска Двораковский рассказал о притеснениях олигарха Голушко

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Тогда еще муниципальное предприятие «Омскэлектро» стало камнем преткновения бывшего мэра Омска Вячеслава Двораковского и депутата Госдумы РФ от Омской области Андрея Голушко. Об этом градоначальник рассказал в интервью НГС55.

Как оказалось, один из самых богатых народных избранников хотел взять в аренду на 49 лет «Омскэлектро», но городские чиновники предполагали, что дело может кончиться плохо.

—Мы отчетливо понимали, что такое аренда на такой срок, — это же почти собственность. Под такой договор они имели право брать кредиты до полутора миллиардов рублей. Ну мы же знаем о способностях наших бизнесменов выводить деньги за рубеж — влегкую, как будто из спальни на кухню тапки перенес. И мы тогда уперлись — надо было «Омскэлектро» спасать. И вот такая ситуация. Завтра — заседание горсовета, должно было пройти голосование за передачу «Омскэлектро» в аренду. Приезжает председатель совета директоров завода Попова Иван Викторович [Поляков], и мы договариваемся, что «Ролеро» дает нам беспроцентно 110 миллионов на два года. Эта операция была проведена во вторник после обеда, деньги поступили на счет «Омскэлектро», а предприятие направило их в налоговую, и проблема с долгами была решена. На заседании горсовета было объявлено, что из повестки дня, которую утверждает мэр, исключен вопрос о передаче «Омскэлектро» в силу того, что экономические вопросы решены, — рассказал Двораковский.

После такой «подложенной свиньи» от городских властей и депутатов Андрей Глушко объявил врагом №1 действующего градоначальника и его команду..

— Не буду рассказывать, сколько было перипетий в течение пяти лет, но за год до окончания моей работы он просто настаивал на том, чтобы я якобы добровольно ушел, — вспомнил Вячеслав Викторович.

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