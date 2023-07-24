Погода в Омске на неделю обещает холодный ветер с дождем и грозами

Фото: Андрей АБРАМОВ

Переменную облачность прогнозируют синоптики до конца недели в Омской области. Погода в Омске на неделю будет жаркой, но с холодным ветром и дождем.

По данным Обь-Иртышского метеобюро, во вторник, 25 июля, в регионе прогнозируются переменная облачность, дожди с грозами, в отдельных районах туман. Температура днем составит + 24...+ 29°C, ночью до +16°C. Ветер северо-западный 13 м/с.

26 июля северо-западный ветер усилится до 14 м/с. Осадки сохранятся. Возможны гроза и туман. Столбик термометра днем поднимется до +30°C, в ночные часы максимально потеплеет до +16°C.

В четверг, 27 июля, при грозе западный ветер усилится до 17 м/с. Днем + 24...+ 29°C, ночью + 12...+ 17°C. Кратковременные дожди возможны на территории всей Омской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведь разорил пасеку в Тарском районе Омской области

Минприроды приняло решение об урегулировании численности медведя (подробнее)