Замглавврача Полтавской ЦРБ Омской области был оштрафован судом за лишние премиальные

Фото: Даниил ОПАРИН

Полтавский районный суд Омской области рассмотрел уголовное дело заместителя главного врача по экономическим вопросам БУЗОО «Полтавская ЦРБ» Олега Ширая. Мужчину признали виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения.

- Подсудимый в период с декабря 2019 года по сентябрь 2022 года, изготавливал проекты приказов «Об установлении выплаты стимулирующего характера – надбавка за интенсивность труда за фактически отработанное время», которые согласовывал с рабочей группой по установлению выплат стимулирующего характера, предоставлял их на подпись главному врачу медучреждения. После начисления выплат работники больницы переводили денежные средства обратно на счет Ширай якобы для использования на нужды БУЗОО «Полтавская ЦРБ», - гласят материалы дела.

По столь распространенной схеме Ширай смог вывести для личных нужд больше 288 тысяч рублей. Подсудимый даже частично признал свою вину и возместил нанесенный ущерб. Медик утверждал, что деньги были израсходованы на нужды клиники. Возможно, доказательства сочли убедительными, потому что уголовного срока не последовало, Шираю назначили только выплату штрафа в размере 100 тысяч рублей.