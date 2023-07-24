В Омске организовали соревнования памяти погибшего биатлониста Игоря Малиновского

Фото: минспорта Омской области

Ему было всего лишь 25 лет. Молодой, амбициозный, с неиссякаемым стремлением жить и достигать вершины. Он так и погиб - среди горных красот Камчатки. Там в Долине гейзеров, близ вулкана Узон примерно в полдень по местному времени потерпел крушение вертолет под управлением биатлониста, выступавшего за Омск.

А 20 июля 2023 года в Советском парке Омска были организованы первые соревнования памяти выдающегося спортсмен - областные соревнования по биатлону «Приз памяти Игоря Малиновского». За награды вели борьбу спортсмены 4-х возрастных групп.

– Прошел год, после того, как ушел из жизни Игорь Малиновский. Он всегда стремился к какой-то несбыточной цели. В нем постоянно было два человека: спортсмен, который может терпеть и выполнять те объемы нагрузок, которые предлагала сборная России, и человек, который был устремлен в небо. Естественно, что такой ранний уход из жизни постоянно улыбающегося и радостно относящегося к жизни человека был для всех сильным ударом. Конечно, мы не могли не организовать соревнования в память о нем, - рассказал директор Центра лыжного спорта и главный судья турнира Александр Лукашевич.

На мероприятии присутствовал коллега Малиновского - олимпийский чемпион по биатлону Владимир Барнашов.

- Здесь есть перспективные ребята, к тому же сегодня в сборной России есть воспитанницы омской школы биатлона. Это говорит о том, что здесь в регионе работают тренеры, которые умеют готовить спортсменов высокого уровня, - отметил биатлонист.

Напомним, что год назад в Сахалинской области вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс. Погода была неблагоприятная для полётов. Выживших в этой авиакатастрофе не было. Следователи завели уголовное дело.

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