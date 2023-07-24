Юные яхтсмены из Омска заняли призовые места в первенстве Сибири по парусному спорту

Фото: минспорта Омской области

С 20 по 23 июля в Новосибирске прошло первенство Сибири по парусному спорту. Об этом сообщает региональное Минспорта.

В «Сибирских командных гонках-2023» среди классов яхт «Оптимист» приняли участие спортсмены с 9 до 16 лет.

Призовые места забрали две команды омичей. Так, «золото» досталось экипажу яхты «ПОКАСИЛ» (Сергей Потапов, Никита Карпеев, Владимир Силиник, Михаил Силиник), на 3-м месте – команда яхты «РИГА» (Виктор Рудейский, Артемий Иордан, Лев Грачёв, Семён Горбачёв).

Фото: минспорта Омской области

Теперь ребятам предстоит показать себя в «Сибирской парусной регате», которая пройдет с 26 по 31 июля в Новосибирске.

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