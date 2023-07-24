Выставка «АгроОмск» начала работу в парке на Королева

Фото: Минсельхоз Омской области

24 и 25 июля в парке на Королева пройдет деловая часть выставки «АгроОмск-2023». Эти два дня представители аграрно-промышленного комплекса встречаются на выставочной площадке для обсуждения вопросов и заключения контрактов.

А уже с 26 по 30 июля омичи и гости города смогут увидеть, потрогать и даже попробовать то, что изготавливают омские компании. Строительные материалы, молоко, колбасы, техника и многое другие будет представлено в рамках тематического направления года- импортозамещение.

- Сегодня проходит «День поля», на котором представители АПК посетят поля Омского аграрного научного центра и Омского аграрного университета. Техника на полях представлена как в статике, так и в динамике, – рассказал министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.

24 июля участники «АгроОмск-2023» познакомились с опытными посевами сортов зерновых и зернобобовых культур селекции Омского ГАУ, а также уникальной биоресурсной коллекцией сортов и линий, которые используются учеными университета как источник ценных генов при создании новых сортов.

Подробности в телеграм-канале регионального минсельхоза.

Фото: Минсельхоз Омской области

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