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Происшествия24 июля 2023 8:00

Ночью в Омске иномарка на скорости протаранила припаркованные во дворе машины

Владельцы подсчитывают ущерб
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: Инцидент Омск.

Фото: Инцидент Омск.

В Омске прошедшей ночью в одном из дворов Центрального округа, между домами Ватутина, 31 и Ватутина, 33 были протаранены сразу несколько припаркованных автомобилей. Судя по фото, повреждения серьезные.

Фото: Инцидент Омск.

Фото: Инцидент Омск.

- Из белой машины вышли двое молодых людей, - сообщают очевидцы о виновниках происшествия.

Были ли они в состоянии опьянения, свидетели событий не пишут. Зато выкладывают в соцсети фотографии, на которых кроме разбитых автомобилей, запечатлена разгромленная бетонная балка и бордюры.

Фото: Инцидент Омск.

Фото: Инцидент Омск.

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