Ночью в Омске иномарка на скорости протаранила припаркованные во дворе машины

Фото: Инцидент Омск.

В Омске прошедшей ночью в одном из дворов Центрального округа, между домами Ватутина, 31 и Ватутина, 33 были протаранены сразу несколько припаркованных автомобилей. Судя по фото, повреждения серьезные.

Фото: Инцидент Омск.

- Из белой машины вышли двое молодых людей, - сообщают очевидцы о виновниках происшествия.

Были ли они в состоянии опьянения, свидетели событий не пишут. Зато выкладывают в соцсети фотографии, на которых кроме разбитых автомобилей, запечатлена разгромленная бетонная балка и бордюры.