Прокуратура обязала отремонтировать водопровод, о котором забыли на 30 лет

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МУП «Большереченский коммунальный комплекс» в ближайшее время по требованию прокуратуры должен отремонтировать водопровод в Большереченском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Все дело в том, что сети по улицам Лисина, Магистральная, Больничный переулок, Рабочая в поселке Большеречье. Это выявила проверка прокуратуры. Также специалисты установили, что ремонт водопровода не производился около 30 лет, а его износ составил 100%.
– По результатам проверки прокуратура внесла представление директору МУП «БКК», однако должных мер по замене аварийных сетей принято не было. В связи с чем прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями обязать МУП «БКК» выполнить ремонт системы водоснабжения, – пояснили в ведомстве.
Суд встал на сторону прокуратуры. Теперь муниципальное учреждение должно изыскать средства на ремонтные работы водопровода.
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