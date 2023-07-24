Омская делегация под руководством Виталия Хоценко работает на Всероссийском форуме «Малые города: будущее большой страны»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 24 июля, во Владивостоке подведут итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На пленарной сессии форума перед делегатами выступит премьер-министр Правительства России Михаил Мишустин.

Как сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко, Омская область представит на конкурс проект города Калачинска «Купеческая улица. Из прошлого в будущее» и проект Тюкалинска «Зеленое сердце города: благоустройство центрального парка и улицы Чехова».

— Мы подготовили два крупных проекта от Омской области. Рассчитываем на победу, чтобы привлечь средства на благоустройство общественных пространств в Калачинске и Тюкалинске. Кроме того, подготовил проект по восстановлению исторической части города Стаханова в Луганской Народной Республике, который мы курируем по поручению нашего Президента. Надеемся, что по нему тоже получим поддержку, — отметил Виталий Хоценко.

Проект Калачинска «Купеческая улица. Из прошлого в будущее». Он предполагает возвращение фасадов к историческому виду и создание новых мест досуга и отдыха, создание комфортной и безопасной пешеходной инфраструктуры, а также транспортной организации. Визуальные образы для тематических зон были созданы на основе символов, среди которых логотип «Ключ к счастью», золотой кулик, герб и образ сливочного масла. Стоимость реализации проекта оценивается в 122,8 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Город Тюкалинск заявил проект «Зеленое сердце города: благоустройство центрального парка и улицы Чехова». Главная задумка проекта — благоустройство и разделение обновленных общественных пространств на три зоны, где будут установлены игровые и спортивные площадки для молодежи, игровая площадка для детей младшего школьного возраста, событийная зона с навесами и сценой, ярмарочная площадь и арт-объект с А. П. Чеховым. Еще одна оригинальная задумка — появится крытый чайный домик, в котором обустроят чайную и пункт проката спортивного оборудования. На реализацию первого этапа понадобится привлечь 110,5 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

На реализацию своих проектов малые города получат гранты из федерального бюджета.

В этом году стартовали работы по реализации двухлетних проектов «Исторический парк «Сибирский посад» в Называевске и «Бульвар „Озерки“: возвращение сердца города» в Исилькуле. Они стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

Отметим, Всероссийский конкурс проводят ежегодно с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимира Путина. В нем принимают участие города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Ранее победителями конкурса становились такие города Омской области, как Тара (2018 года), Калачинск (2020 год), Исилькуль и Называевск (2022 года).