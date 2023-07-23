138 рабочих в круглосуточном режиме ремонтируют Ленинградский мост в Омске

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест опубликовал фотоотчет о ремонтных работах, которые проводят на Ленинградском мосту.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- 138 рабочих задействованы в капремонте Ленинградского моста. Процесс ведется круглосуточно. Сегодня строители заняты ремонтом плиты проезжей части первых двух пролетов, сваркой стыковых консолей, бетонированием опор и целым рядом других манипуляций, - сообщил градоначальник.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Контроль за объектом осуществляется ежедневно.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Стоимость работ составляет 1,9 миллиарда рублей, средства выделены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».