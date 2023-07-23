На трассе Омской области в жесткой аварии при лобовом столкновении погиб водитель

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

22 июля в Омской области на 830-м километре трассы Челябинск — Новосибирск столкнулись две машины. В этом крупном ДТП погиб один и пострадали пять человек. - Около половины девятого вечера «Ниссан» под управлением 26-летнего мужчины вылетел на встречную полосу и лоб-в-лоб столкнулся с «Фольксвагеном», двигавшемся во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» мужчина 1969 года рождения, погиб на месте. Прибывшие врачи госпитализировали водителя двух его пассажиров, женщину и 13-летнюю девочку, а также водителя и пассажиров «Ниссана» — женщину и 21-летнего молодого человека, - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

Сейчас инспекторы разбираются в обстоятельствах жесткой аварии.