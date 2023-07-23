Глава СК РФ Бастрыкин поручил омскому следкому разобраться с делом о смерти 23-летней девушки

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил омскому управлению тщательно разобраться в деле по факту смерти 23-летней девушки в Омской области. Такое решение было принято после личного обращения матери потерпевшей. Тело молодой омички было найдено осенью 2022 года в лесном массиве вблизи деревни Нижняя Бития Омской области.

- Женщина полагает, что смерть дочери носит криминальный характер, приводя доводы в подтверждение этой версии, однако следствие во внимание их не принимает, - Сообщает информационный центр СК РФ.

В связи с этим Бастрыкин ждет от омских следователей подробный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.