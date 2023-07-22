27 июля Иртыш в Омской области обмелеет до критичных отметок

Фото: Иван МАКЕЕВ

Опасное явление предрекает Обь-Иртышское метеобюро главной артерии Омской области - реке Иртыш.

По данным специалистов, 27 июля прогнозируется максимальное снижение уровня воды в реке в районе поселка Черлак.

- Уровень воды в реке Иртыш у районного поселка Черлак достигнет критериев ОЯ «низкая межень» (ОЯ = 210 см) 27 июля 2023 г, - уточнили эксперты.

Отметим, что термин «низкая межень» предполагает понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и предельных навигационных уровней на судоходных реках и озерах в конкретных пунктах в течение не менее 10 дней.

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